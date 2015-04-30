​ИВ города Баку не дала разрешение Национальному совету на проведение митинга

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Национального совета по поводу проведения митинга.

Как заявил Report заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы, Исполнительная власть города Баку не дала разрешение Национальному совету на проведение митинга 3 мая в 15 часов на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший "Махсул"): "В ответном письме Исполнительная власть отметила, что проведение акции 3 мая нецелесообразно, так как в этот день на стадионе запланировано проведение другого мероприятия. Нам предложили провести акцию 2 мая".

Ф.Гахраманлы отметил, что Национальный совет обсудит предложение о проведении митинга 2 мая и примет решение.