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    ​ИВ города Баку не дала разрешение Национальному совету на проведение митинга

    Бакинская мэрия ответила на обращение Национального совета

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Национального совета по поводу проведения митинга.

    Как заявил Report заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы, Исполнительная власть города Баку не дала разрешение Национальному совету на проведение митинга 3 мая в 15 часов на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший "Махсул"): "В ответном письме Исполнительная власть отметила, что проведение акции 3 мая нецелесообразно, так как в этот день на стадионе запланировано проведение другого мероприятия. Нам предложили провести акцию 2 мая".

    Ф.Гахраманлы отметил, что Национальный совет обсудит предложение о проведении митинга 2 мая и примет решение. 

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