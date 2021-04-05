Ильхам Алиев: Водой пользовались бессовестно

"Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством. Об этом еще раз свидетельствуют растущие субсидии".

"Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством. Об этом еще раз свидетельствуют растущие субсидии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема Заура Микаилова в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Наши намерения, политика остаются неизменными. Но, наряду с этим, каждый человек, занимающийся сельским хозяйством, должен осознавать свою ответственность. Проводя анализ, мы также столкнулись с тем, что широко распространились случаи несправедливого распределения воды. Здесь как центральные исполнительные органы, так и местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, словно сговорившись, бессовестно пользовались водой. В таком случае некоторым фермерам, отдельным селам воды не хватало. Я дал указание, сейчас проводится анализ, идет проверка. Этому тоже должен быть положен конец. На водных линиях установлены многочисленные незаконные подключения. Мы столкнулись с этим при проведении анализа. Получилось, что никто не несет за это ответственность, никто не отвечает за это. Этому необходимо положить конец. Я дал указание проводить визуальный мониторинг по водным линиям, то есть на месте, а также установить современную систему наблюдения – камеры, и этим незаконным подключениям должен быть положен конец", - сказал президент.