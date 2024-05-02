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Участникам Второй мировой войны будет выделена единовременная материальная помощь

Участникам Второй мировой войны будет выделена единовременная материальная помощь Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 16:34
Участникам Второй мировой войны будет выделена единовременная материальная помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает Report, глава государства распорядился предоставить единовременную материальную помощь в размере 2 тыс. манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 1 тыс. манатов – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинграда.

В целях исполнения распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики будет выделено 3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım veriləcək - SƏRƏNCAM

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