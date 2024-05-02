Председатель ЦИК: Парламентские выборы в Азербайджане могут пройти раньше намеченного срока

Согласно законодательству, парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре этого года.

Согласно законодательству, парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что парламентские выборы могут пройти раньше намеченного срока: "С учетом предстоящих парламентских выборов, должна начаться работа по просвещению членов избирательных комиссий".

М.Панахов добавил, что поскольку парламентские выборы совпадают с COP29 может быть принято решение о переносе выборов.

В ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Конференция пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.