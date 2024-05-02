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Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе достигло 10

Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе достигло 10 Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе достигло 10.
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 16:14
Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе достигло 10

Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе достигло 10.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии депутатский мандат Рамина Мамедова был аннулирован в связи с назначением его председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Согласно пункту 4 части I статьи 89 Конституции, член Милли Меджлиса лишается мандата, если занимает должность в государственных органах.

Отметим, что председатель парламентского комитета по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября 2023 года в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

14 июля 2023 года скончался депутат от Бинагадинского третьего избирательного округа №10 Мадер Мусаев.

17 марта 2022 года на заседании ЦИК было принято решение о прекращении депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса Шахина Сеидзаде в связи с его назначением председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В 2021 году приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям депутат Эльданиз Салимов был лишен свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Согласно статье 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата в случае совершения преступления и при наличии вступившего в законную силу приговора суда. На процессе под председательством судьи Мамедали Рзаева в Сумгайытском апелляционном суде было принято решение, согласно которому приговор суда первой инстанции оставлен в силе без изменения. Таким образом, Салимов был лишен депутатского мандата.

Кроме того, в августе 2020 года скончался Фаттах Гейдаров, депутат Милли Меджлиса от Габалинского избирательного округа №116.

Наряду с этим, за нарушения на досрочных парламентских выборах в феврале 2020 года ЦИК аннулировал результаты по 4 округам. Результаты были признаны недействительными по Хатаинскому первому избирательному округу №33 (лидер – Гусейнбала Мираламов), Хатаинскому третьему избирательному округу №35 (лидер – Рауф Арифоглу), Лянкяранскому сельскому избирательному округу №74 (лидер – Хады Раджабли) и Имишли-Бейлаганскому избирательному округу №80 (лидер – Чингиз Ганизаде).

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə boş qalan deputat yerlərinin sayı 10-a çatıb

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