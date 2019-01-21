Президент Азербайджана поручил объективно и справедливо расследовать дело осужденного Мехмана Гусейнова

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров дал комментарий в связи с обращением ныне отбывающего наказание Мехмана Гусейнова к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Фуад Алескеров сказал, что 20 января 2019 года осужденный Мехман Гусейнов обратился к президенту Азербайджанской Республики. В обращении он попросил президента Азербайджанской Республики вмешаться для обеспечения объективности проводимого в отношении него следствия и принятия справедливого решения.

Ранее, 18 января 2019 года, группа правозащитников также направила президенту Азербайджанской Республики обращение, касающееся вопроса Мехмана Гусейнова. Правозащитники отметили, что в связи с произошедшим инцидентом создается искусственный ажиотаж, распространяются ложные сведения, предпринимаются попытки сформировать неверное общественное мнение, особо подчеркивая постоянную приверженность президента Азербайджанской Республики высокому принципу гуманизма, просили проявить милосердие и в отношении Мехмана Гусейнова.

Обращения были доведены до внимания президента Азербайджанской Республики, и господин президент немедленно отреагировал на них. Уважаемый президент рекомендовал генеральному прокурору Азербайджанской Республики, учитывая молодость осужденного, то, что он уже около двух лет отбывает наказание, его семейное положение и пожилой возраст отца, выдвинуть в деле Мехмана Гусейнова на первый план принцип гуманизма, принять все предусмотренные законом необходимые меры для объективного и справедливого проведения расследования. В то же время господин президент призвал участников инцидента предпринять шаги к примирению.

Мы и раньше были свидетелями гуманного подхода в связи с Мехманом Гусейновым. Так, в период отбывания наказания он был отпущен для участия в поминках матери, скончавшейся после тяжелой болезни.

Президент Азербайджанской Республики всегда чутко относится к таким обращениям, постоянно руководствуется в своей деятельности принципами справедливости и гуманизма и требует от всех государственных чиновников такого же подхода. Как проявление данной политики можно привести десятки актов амнистии, распоряжений о помиловании. Последние инициативы господина президента, связанные с гуманизацией политики наказания, создали почву для освобождения тысяч осужденных.