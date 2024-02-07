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Гурбан Гурбанов: Я с радостью принял участие в выборах

Гурбан Гурбанов: Я с радостью принял участие в выборах Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями о внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:54
Гурбан Гурбанов: Я с радостью принял участие в выборах

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями о внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, на избирательном участке №2 Ясамальского третьего избирательного округа №17 заслуженный тренер заявил журналистам, что с радостью принял участие в выборах.

"Участие в выборах очень важно. Мы все долго ждали этого момента. Я, как и все, воспользовался правом голоса. Люди активно, с энтузиазмом принимают участие в выборах. Чувствуется единство и любовь к Родине", - отметил он.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Seçkilərdə sevinc hissi ilə iştirak etdim"

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