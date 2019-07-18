Глава ГМС: Число желающих получить в Азербайджане статус беженца иностранцев выросло

© Report/Firi Salim https://report.az/storage/news/ec34911329647f83a251b1fddb864e42/564ece60-d5c3-4585-9729-25f1ab9dadd4_292.jpg

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в первой половине этого года наблюдается 6%-ный рост в числе прибывших в стране иностранцев и лиц без гражданства, 0,4%-ный – временно проживающих в стране, 14%-ный получивших трудовое разрешение, 53%-ный – обращениях в получении статуса беженца".

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 6 месяцев 2019 года.

По его словам, в течение этого времени произошло 34%-ное снижение в количестве решений, принятых ГМС в связи с нарушением требований миграционного законодательства: "Это результат работ, проделанных структурой в сфере удовлетворенности граждан, что в обращении граждан наблюдается 8%-ное снижение. В отчетный период в Call центр поступило 53 303 обращения".