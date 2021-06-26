Глава государства: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией

"Мы готовились для того, чтобы приблизить этот день. В своих выступлениях я неоднократно говорил, что мы должны постоянно приближать этот день и приближали. Увидев, что нормы и принципы международного права в мире грубо нарушаются, что постановления и рез

"Мы готовились для того, чтобы приблизить этот день. В своих выступлениях я неоднократно говорил, что мы должны постоянно приближать этот день и приближали. Увидев, что нормы и принципы международного права в мире грубо нарушаются, что постановления и резолюции ведущих международных организаций игнорируются, что захватническая Армения становится все более необузданной, не желает покинуть наши земли, то, конечно, мы должны были готовиться еще более серьезно. Эта подготовка должна была быть всесторонней. Мы подходили к этой работе и определяли ее в рамках единой концепции".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Конечно, Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией. Одновременно это привело к большому гуманитарному бедствию, так как в то время население Азербайджана составляло восемь миллионов, из которых один миллион вынужден был жить в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Наша экономика, можно сказать, полностью была развалена, промышленный потенциал уничтожен, об экономическом развитии не было и речи. Это большое гуманитарное бедствие, конечно, поставило нашу страну на край пропасти.

В те дни азербайджанский народ, проявив мудрость, обратился к Гейдару Алиеву и пригласил его к власти. После его прихода к власти дела в Азербайджане пошли в позитивном направлении. В том числе были предприняты основательные шаги, проведены реформы в области армейского строительства, именно в те годы началось строительство регулярной армии", - отметил Глава государства.