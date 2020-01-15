Глава государства: Необходимо для водителей такси организовать подготовку прохождения медицинского обследования

"Необходимо для водителей такси организовать подготовку прохождения медицинского обследования водителей такси".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде.

"Поручаю вам серьезно проанализировать эту работу. Сколько такси функционируют в каждом городе? На каком уровне находится качество автомашин такси? Как обеспечивается безопасность, как ведется расчет? Мы должны сделать так, чтобы во всех наших городах, в первую очередь, в крупных городах были современные службы такси. Необходимо организовать современные стоянки такси, подготовку водителей, прохождение ими медицинского обследования. Как и во всех сферах, мы и в этой сфере должны перейти от наличных расчетов к карточным, установить таксометры. То есть, не только в Баку, в первую очередь, во всех крупных городах, а на последующем этапе - и в других городах", - сказал Глава государства.