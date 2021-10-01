Генпрокурор: В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск

"В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск".

"В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск".

Как передает Report, об этом заявил журналистам генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в целом заведено 76 уголовных дел в связи с преступными действиями армян: "Из них 39 связаны с преступлениями против гражданского населения. Как вы знаете, преступлений против гражданского населения совершено больше. Наша работа в этом направлении продолжается. В то же время около 300 человек объявлены в розыск в связи с преступлениями, совершенными против наших военнослужащих в период Первой Карабахской войны и в период прекращения огня".