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Генпрокурор: В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск

Генпрокурор: В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск "В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск".
Внутренняя политика
1 октября 2021 г. 10:40
Генпрокурор: В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск

"В связи с Отечественной войной 24 армянина объявлены в международный розыск".

Как передает Report, об этом заявил журналистам генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в целом заведено 76 уголовных дел в связи с преступными действиями армян: "Из них 39 связаны с преступлениями против гражданского населения. Как вы знаете, преступлений против гражданского населения совершено больше. Наша работа в этом направлении продолжается. В то же время около 300 человек объявлены в розыск в связи с преступлениями, совершенными против наших военнослужащих в период Первой Карабахской войны и в период прекращения огня".

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Версия на английском языке Azerbaijan declares 24 Armenians internationally wanted in connection with Patriotic War - General Prosecutor
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Vətən müharibəsi ilə bağlı 24 erməni beynəlxalq axtarışa verilib"

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