Генпрокуратура направила представления в суды в связи со снятием ареста с банковских счетов НПО

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура направила представления в суды для снятия запрета с банковских счетов неправительственных организаций, функционирующих в Азербайджане, и их руководителей.

Об этом Report сообщил президент Фонда расследований "Конституция", координатор Коалиции по повышению прозрачности в добывающей промышленности Алимамед Нуриев.

Он отметил, что суды выносят решения в связи с этим и отправляют их в банки.

А.Нуриев добавил, что вопрос будет полностью решен на этой неделе: "Представители этих организаций могут обратиться ко мне при столкновении с какой-либо проблемой".