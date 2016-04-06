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    Генпрокуратура направила представления в суды в связи со снятием ареста с банковских счетов НПО

    Вопрос будет полностью решен на этой неделе

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура направила представления в суды для снятия запрета с банковских счетов неправительственных организаций, функционирующих в Азербайджане, и их руководителей. 

    Об этом Report сообщил  президент Фонда расследований "Конституция", координатор Коалиции по повышению прозрачности в добывающей промышленности Алимамед Нуриев.

    Он отметил, что суды выносят решения в связи с этим и отправляют их в банки. 

    А.Нуриев добавил, что вопрос будет полностью решен на этой неделе: "Представители этих организаций могут обратиться ко мне при столкновении с какой-либо проблемой". 

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