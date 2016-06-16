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    Генерал Эмин Шекинский назначен на новую должность

    В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение. 

    Как сообщает Report, начальник Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел Азербайджана, генерал-майор полиции Эмин Шекинский назначен на должность начальника Главного управления полиции на транспорте МВД. 

    Напомним, что ранее должность начальника Главного управления полиции на транспорте МВД занимал генерал-полковник полиции Джейхун Гасанов. На прошлой неделе Д.Гасанова назначили замминистра юстиции, начальником Пенитенциарной службы. 

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