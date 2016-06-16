Генерал Эмин Шекинский назначен на новую должность

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, начальник Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел Азербайджана, генерал-майор полиции Эмин Шекинский назначен на должность начальника Главного управления полиции на транспорте МВД.

Напомним, что ранее должность начальника Главного управления полиции на транспорте МВД занимал генерал-полковник полиции Джейхун Гасанов. На прошлой неделе Д.Гасанова назначили замминистра юстиции, начальником Пенитенциарной службы.