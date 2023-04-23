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ГДП обнародовало названия улиц и проспектов в Баку, которые будут закрыты

ГДП обнародовало названия улиц и проспектов в Баку, которые будут закрыты С 01:00 24 апреля движение транспорта по проспектам и улицам, по которым проходит Baku City Circuit (ВСС) будет ограничено.
Внутренняя политика
23 апреля 2023 г. 19:00
ГДП обнародовало названия улиц и проспектов в Баку, которые будут закрыты

С 01:00 24 апреля движение транспорта по проспектам и улицам, по которым проходит Baku City Circuit (ВСС) будет ограничено.

Об этом Report сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

Ограничение движения будет действовать в трех зонах. Первая - охватывает территорию Ичеришехер, вторая - площадь Азадлыг и прилегающие улицы, третья зона - улицу 50-летия ООН. Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории будет обеспечиваться на основании разрешения на въезд по месту жительства

Транспортное движение будет восстановлено с 08:00 2 мая.

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