ГДП обнародовало названия улиц и проспектов в Баку, которые будут закрыты

ГДП обнародовало названия улиц и проспектов в Баку, которые будут закрыты

С 01:00 24 апреля движение транспорта по проспектам и улицам, по которым проходит Baku City Circuit (ВСС) будет ограничено.

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С 01:00 24 апреля движение транспорта по проспектам и улицам, по которым проходит Baku City Circuit (ВСС) будет ограничено. Об этом Report сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли. Ограничение движения будет действовать в трех зонах. Первая - охватывает территорию Ичеришехер, вторая - площадь Азадлыг и прилегающие улицы, третья зона - улицу 50-летия ООН. Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории будет обеспечиваться на основании разрешения на въезд по месту жительства Транспортное движение будет восстановлено с 08:00 2 мая. Подпишитесь на наш Telegram канал