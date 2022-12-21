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Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана

Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана "Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики".
Внутренняя политика
21 декабря 2022 г. 14:49
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана

"Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики".

Об этом в интервью Report сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, отвечая на вопрос о том, как реализуется молодежная и спортивная политика в Нахчыване.

"Я был там дважды в этом году. Недавно прошла Всемирная юношеская шахматная олимпиада, которая была организована на высоком уровне. Мы встретились со спортсменами, будем приглашать их на международные мероприятия. Мы стараемся тесно сотрудничать, до сих пор никаких проблем в этом плане у нас не было", - сказал Гаибов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Naxçıvanın gənclər və idman naziri ilə birlikdə aktiv çalışırıq"

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