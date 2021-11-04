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Джейхун Байрамов: Азербайджанский народ победой показал, что является очень гордым и великим народом

Джейхун Байрамов: Азербайджанский народ победой показал, что является очень гордым и великим народом 15:44
Внутренняя политика
4 ноября 2021 г. 16:25
Джейхун Байрамов: Азербайджанский народ победой показал, что является очень гордым и великим народом
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"Каждый из нас переживает исторические дни. Через несколько дней мы будем отмечать устранение одного из самых крупных вызовов, проблем в истории нашей независимости – армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, восстановление нашей территориальной целостности, нашу большую победу".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, азербайджанский народ победой показал, что является очень гордым и великим народом: "За почти 30 лет Азербайджан сделал все возможное, чтобы решить конфликт дипломатическим путем. Азербайджан никогда не избегал переговорного процесса. Так было и до войны. Азербайджан отвечал на все вызовы международного сообщества. И после войны мы объявили об открытости для переговоров. Позиция Азербайджана была справедливой. Мы требовали восстановления международного права, исторической справедливости".

"Противоположная сторона избрала путь торможения, искусственного затягивания политического процесса, агрессии против нашего государства, военных провокаций. Чаща терпения Азербайджана переполнилась. Азербайджан в полном соответствии с конституцией нашей страны и уставом ООН с соблюдением всех норм международного права приступил к контрнаступательной операции. Благодаря 44-дневной Отечественной войне и подписанным заявлениям наши земли были освобождены. Азербайджан восстановил международные границы".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan xalqı çox qürurlu, böyük bir xalq olduğunu qələbəsi ilə göstərdi"

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