​Две политические партии в Азербайджане объединяются

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Партия классического народного фронта (ПКНФ) и Народная партия Азербайджана (НПА) могут объединиться.

В заявлении Report председатель НПА Панах Гусейн сказал, что в настоящее время ведутся переговоры в этом направлении: "Речь идет не только об объединении, но и об обсуждении вопросов сотрудничества. Обе стороны подготовили проект контракта. В ближайшие дни эти вопросы будут вновь обсуждены".

П.Гусейн отметил, что вопрос объединения является стратегической целью: "То есть объединиться означает перейти к другому этапу сотрудничества. Пока рано говорить о названии в случае объединения или же о других вопросах".