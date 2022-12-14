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Демонстранты и миротворцы на дороге Шуша-Ханкенди смотрят матч Франция-Марокко

Демонстранты и миротворцы на дороге Шуша-Ханкенди смотрят матч Франция-Марокко Участникам акции на трассе Шуша-Ханкенди и российским миротворцам была предоставлена ​​возможность посмотреть полуфинальную встречу между сборными Франции и Марокко чемпионата мира по футболу в Катаре.
Внутренняя политика
14 декабря 2022 г. 23:01
Демонстранты и миротворцы на дороге Шуша-Ханкенди смотрят матч Франция-Марокко

Участникам акции на трассе Шуша-Ханкенди и российским миротворцам была предоставлена ​​возможность посмотреть полуфинальную встречу между сборными Франции и Марокко чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает сотрудник Report, освещающий акцию, на территории установлен большой монитор для просмотра матча. Игра транслируется в эфире Общественного телевидения Азербайджана.

Безопасность участников акции обеспечивают военнослужащие и полицейские Внутренних Войск МВД Азербайджана.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda nümayişçilər və sülhməramlılara Fransa-Mərakeş oyununu izləmək üçün şərait yaradılıb

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