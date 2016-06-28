Азербайджанская делегация примет участие в сессии ПА ОБСЕ

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана в Парламентской Ассамблее ОБСЕ примет участие в 25-ой летней сессии в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, завтра в Тбилиси отправится депутатская группа, в состав которой входят Азай Гулиев, Ульвия Агаева, Камран Набизаде, Эльшад Гасанов и Тахир Миркишили, под руководством заместителя председателя Милли Меджлиса, руководителя азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Бахар Мурадовой.

На сессии на тему “25 лет парламентского сотрудничества: укрепляя доверие через диалог” вначале состоится собрание Постоянной комиссии, затем пленарное заседание.

В рамках сессии ПА ОБСЕ состоятся заседания комитетов по политике и безопасности, по вопросам экономики, науки, техники и окружающей среды, по демократии, правам человека и вопросам гуманизма, будет обсуждаться ряд проектов резолюций.

В центре внимания летней сессии будут вопросы безопасности Европы, гендерных проблем в связи с кризисом с мигрантами и беженцами, прав беженцев, борьбы с насилием и дискриминацией, недопущения неонацизма, координации деятельности правоохранительных органов для предотвращения сексуальной эксплуатации и торговли детьми. Также на сессии обсудят конфликт в Грузии, нарушение прав и основных свобод в Крыму, будут приняты документы в связи с 30-летней годовщиной чернобыльской трагедии.

Делегация Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ примет активное участие во всех заседаниях организации, выразит позицию Азербайджана по всем вопросам, вынесенным на обсуждение комитетов.

Визит завершится 6 июля.