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Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается

Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается Заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров прокомментировал высказывания о нехватке судей в Азербайджане.
Внутренняя политика
19 января 2022 г. 09:47
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
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Заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров прокомментировал высказывания о нехватке судей в Азербайджане.

Как заявил Report Аскеров, в настоящее время ведется работа по увеличению числа судей.

По его словам, процесс отбора судей осуществляется Судебно-правовым советом: "Каждый год в суды назначаются новые судьи. Этот процесс позитивно оценивается европейскими странами и международными организациями. Ежегодно в суды назначается почти 30 новых судей. Поэтому вопрос нехватки судей решается".

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Версия на азербайджанском языке Çingiz Əsgərov hakimlərin sayının az olması ilə bağlı iddialara münasibət bildirib

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