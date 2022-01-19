Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается

Заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров прокомментировал высказывания о нехватке судей в Азербайджане.

Заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров прокомментировал высказывания о нехватке судей в Азербайджане.

Как заявил Report Аскеров, в настоящее время ведется работа по увеличению числа судей.

По его словам, процесс отбора судей осуществляется Судебно-правовым советом: "Каждый год в суды назначаются новые судьи. Этот процесс позитивно оценивается европейскими странами и международными организациями. Ежегодно в суды назначается почти 30 новых судей. Поэтому вопрос нехватки судей решается".