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Чингиз Аскеров: В будущем число просителей убежища в Азербайджане увеличится

Чингиз Аскеров: В будущем число просителей убежища в Азербайджане увеличится В будущем число просителей убежища, прибывающих в Азербайджан, будет расти.
Внутренняя политика
18 января 2022 г. 11:34
Чингиз Аскеров: В будущем число просителей убежища в Азербайджане увеличится

В будущем число просителей убежища, прибывающих в Азербайджан, будет расти.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного Суда АР Чингиз Аскеров.

"Государственные органы должны быть готовы к этому процессу. Потому что подобные вопросы должны будут решать они», - сказал он.

Ч.Аскеров также напомнил, что в прошлом году исполнилось 10 лет как в Азербайджане были созданы административные суды и это было правильным шагом.

Заместитель председателя Верховного Суда подчеркнул, что проводимые в судебно-правовой системе Азербайджана реформы, как и в других сферах, привели к успешным результатам, укрепили экономику Азербайджана.

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Версия на английском языке Chingiz Asgarov: Number of asylum seekers to increase in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çingiz Əsgərov: “Gələcəkdə Azərbaycanda sığınacaq axtaranların sayı artacaq”

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