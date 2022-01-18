Чингиз Аскеров: В будущем число просителей убежища в Азербайджане увеличится

В будущем число просителей убежища, прибывающих в Азербайджан, будет расти.

В будущем число просителей убежища, прибывающих в Азербайджан, будет расти.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного Суда АР Чингиз Аскеров.

"Государственные органы должны быть готовы к этому процессу. Потому что подобные вопросы должны будут решать они», - сказал он.

Ч.Аскеров также напомнил, что в прошлом году исполнилось 10 лет как в Азербайджане были созданы административные суды и это было правильным шагом.

Заместитель председателя Верховного Суда подчеркнул, что проводимые в судебно-правовой системе Азербайджана реформы, как и в других сферах, привели к успешным результатам, укрепили экономику Азербайджана.