Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня

Церемония инаугурации переизбранного президентом Азербайджана Ильхама Алиева состоится в течение ближайших трех дней.

Церемония инаугурации переизбранного президентом Азербайджана Ильхама Алиева состоится в течение ближайших трех дней.

Как сообщает Report, в соответствии со статьей 103 Конституции избранный президент Азербайджана в течение трех дней, начиная со дня объявления итогов выборов, приносит присягу в присутствии судей Конституционного суда.

Президент Азербайджанской Республики считается приступившим к исполнению своих полномочий со дня принесения присяги.

Конституционный суд Азербайджана сегодня утвердил результаты президентских выборов, состоявшихся 7 февраля.

По решению Конституционного суда, как следует из итогового протокола ЦИК, Ильхам Алиев победил на президентских выборах, набрав 92,12 процента голосов.