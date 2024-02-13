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Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня

Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня Церемония инаугурации переизбранного президентом Азербайджана Ильхама Алиева состоится в течение ближайших трех дней.
Внутренняя политика
13 февраля 2024 г. 13:12
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня

Церемония инаугурации переизбранного президентом Азербайджана Ильхама Алиева состоится в течение ближайших трех дней.

Как сообщает Report, в соответствии со статьей 103 Конституции избранный президент Азербайджана в течение трех дней, начиная со дня объявления итогов выборов, приносит присягу в присутствии судей Конституционного суда.

Президент Азербайджанской Республики считается приступившим к исполнению своих полномочий со дня принесения присяги.

Конституционный суд Азербайджана сегодня утвердил результаты президентских выборов, состоявшихся 7 февраля.

По решению Конституционного суда, как следует из итогового протокола ЦИК, Ильхам Алиев победил на президентских выборах, набрав 92,12 процента голосов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev 3 gün ərzində and içəcək

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