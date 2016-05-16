В закон Азербайджана "О борьбе против терроризма" будут внесены поправки

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на обсуждение внесены поправки к закону "О борьбе против терроризма".

Как сообщает Report, председатель комитета Зияфет Аскеров рассказал о поправках и сообщил, что слова "террористическая акция" в соответствующих статьях документа будут заменены словами "террористические акты".

Он отметил, что "террористический акт" - это понятие с конкретной правовой нагрузкой, а "акция" - носит политологическое значение: "Основной целью поправок является соответствие документа Уголовному кодексу".

З.Аскеров подчеркнул, что борьба с терроризмом является одним из важных направлений политики Азербайджана: "Азербайджан также страдает от терроризма. Мы на протяжении долгих лет подвергались армянскому террору, что продолжается по сей день. Несмотря на то, что принято более 10 международных конвенций в связи с борьбой с терроризмом, к сожалению, пока ни одна их них не выполнена".

Законопроект поправок рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса.