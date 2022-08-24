Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении

"До стадии рассмотрения вопроса компенсации в рамках иска Азербайджанского государства против Армении в Европейский суд по правам человека дело пока не дошло". Об этом командированному в Лачынский район корреспонденту Report сказал заместитель председа

"До стадии рассмотрения вопроса компенсации в рамках иска Азербайджанского государства против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дело пока не дошло".



Об этом командированному в Лачынский район корреспонденту Report сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Аскеров отметил, что поданный Азербайджаном в ЕСПЧ иск является довольно объемным по содержанию: "Мы подали иск в этот международный судебный орган, поскольку были нарушены все предусмотренные Конвенцией права и свободы вынужденных переселенцев. После того, как иск будет рассмотрен по существу, мы обратимся с вопросом выплаты компенсации с указанием единой суммы. Европейский суд на основе этого обращения должен будет принять решение".