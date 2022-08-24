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Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении

Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении "До стадии рассмотрения вопроса компенсации в рамках иска Азербайджанского государства против Армении в Европейский суд по правам человека дело пока не дошло". Об этом командированному в Лачынский район корреспонденту Report сказал заместитель председа
Внутренняя политика
24 августа 2022 г. 13:38
Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении

"До стадии рассмотрения вопроса компенсации в рамках иска Азербайджанского государства против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дело пока не дошло".

Об этом командированному в Лачынский район корреспонденту Report сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Аскеров отметил, что поданный Азербайджаном в ЕСПЧ иск является довольно объемным по содержанию: "Мы подали иск в этот международный судебный орган, поскольку были нарушены все предусмотренные Конвенцией права и свободы вынужденных переселенцев. После того, как иск будет рассмотрен по существу, мы обратимся с вопросом выплаты компенсации с указанием единой суммы. Европейский суд на основе этого обращения должен будет принять решение".

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Версия на азербайджанском языке Çingiz Əsgərov: "Kompensasiya ilə bağlı vahid rəqəm hazırlayıb Avropa Məhkəməsinə təqdim edəcəyik"

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