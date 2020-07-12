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AZAL вернул соотечественников на родину из Москвы

AZAL вернул соотечественников на родину из Москвы Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы, на котором были 233 пассажира.
Внутренняя политика
12 июля 2020 г. 22:38
AZAL вернул соотечественников на родину из Москвы

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы, на котором были 233 пассажира.

 Как сообщили Report из пресс-службы AZAL, самолет Airbus A340 доставил на родину граждан Азербайджана. Кроме того, этим рейсом по приглашению Фонда Гейдара Алиева в Баку были доставлены 22 российских врача, которые  окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие COVID-19. Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan 211 Azərbaycan vətəndaşı Bakıya gətirildi

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