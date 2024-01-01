Анар Багиров: У Заура Мамедова не было проблем с Коллегией адвокатов

"У адвоката Заура Мамедова не было никаких проблем с Коллегией адвокатов".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
"Мы также были удивлены, почему он пошел на такой шаг. Узнав об инциденте, я связался с руководителем Сальянского адвокатского бюро.
Между ним и Коллегией не было никаких проблем. В настоящее время проводится расследование", - сказал он.
Председатель выразил соболезнования близким и родственникам покойного.
Напомним, что адвокат Сальянского адвокатского бюро Заур Иса оглу Мамедов облил себя быстровоспламеняющимся веществом и поджег. Он скончался на месте происшествия.