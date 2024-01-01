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Анар Багиров: У Заура Мамедова не было проблем с Коллегией адвокатов

Анар Багиров: У Заура Мамедова не было проблем с Коллегией адвокатов "У адвоката Заура Мамедова не было никаких проблем с Коллегией адвокатов".
Внутренняя политика
1 января 2024 г. 21:17
Анар Багиров: У Заура Мамедова не было проблем с Коллегией адвокатов

"У адвоката Заура Мамедова не было никаких проблем с Коллегией адвокатов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

"Мы также были удивлены, почему он пошел на такой шаг. Узнав об инциденте, я связался с руководителем Сальянского адвокатского бюро.

Между ним и Коллегией не было никаких проблем. В настоящее время проводится расследование", - сказал он.

Председатель выразил соболезнования близким и родственникам покойного.

Напомним, что адвокат Сальянского адвокатского бюро Заур Иса оглу Мамедов облил себя быстровоспламеняющимся веществом и поджег. Он скончался на месте происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: “Zaur Məmmədovun Vəkillər Kollegiyası ilə hər hansı problemi olmayıb”

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