Анар Багиров: У Заура Мамедова не было проблем с Коллегией адвокатов

"У адвоката Заура Мамедова не было никаких проблем с Коллегией адвокатов".

"У адвоката Заура Мамедова не было никаких проблем с Коллегией адвокатов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

"Мы также были удивлены, почему он пошел на такой шаг. Узнав об инциденте, я связался с руководителем Сальянского адвокатского бюро.

Между ним и Коллегией не было никаких проблем. В настоящее время проводится расследование", - сказал он.

Председатель выразил соболезнования близким и родственникам покойного.

Напомним, что адвокат Сальянского адвокатского бюро Заур Иса оглу Мамедов облил себя быстровоспламеняющимся веществом и поджег. Он скончался на месте происшествия.