Али Гусейнли: За последние 25 лет не было возбуждено ни одно уголовное дело в связи с дезертирством

Баку. 10 ноября. REPORT/ "За последние 25 лет не было возбуждено ни одно уголовное дело в связи с дезертирством. Это показывает приверженность азербайджанской молодежи своей родине".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по правовой политике и государственного строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли на конференции "Молодежь и государственная независимость: взгляд в будущее", посвященной 25-летию независимости Азербайджанской Республики.

По его словам, апрельские бои доказали, что молодежь до последнего сражается с врагом: "Мы должны принимать Азербайджан, как государство с большой историей. Современная молодежь прославила Азербайджан во всем мире, мы благодарны ему за это. Советы Гейдара Алиева четко выполняются молодежью. В нашей стране сформировалась армия патриотической, воинствующей молодежи".

Он отметил, что азербайджанская молодежь разоблачает политику Армении во всем мире.