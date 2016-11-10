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    Али Гусейнли: За последние 25 лет не было возбуждено ни одно уголовное дело в связи с дезертирством

    Это показывает приверженность азербайджанской молодежи своей родине

    Баку. 10 ноября. REPORT/ "За последние 25 лет не было возбуждено ни одно уголовное дело в связи с дезертирством. Это показывает приверженность азербайджанской молодежи своей родине".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по правовой политике и государственного строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли на конференции "Молодежь и государственная независимость: взгляд в будущее", посвященной 25-летию независимости Азербайджанской Республики.

    По его словам, апрельские бои доказали, что молодежь до последнего сражается с врагом: "Мы должны принимать Азербайджан, как государство с большой историей. Современная молодежь прославила Азербайджан во всем мире, мы благодарны ему за это. Советы Гейдара Алиева четко выполняются молодежью. В нашей стране сформировалась армия патриотической, воинствующей молодежи". 

    Он отметил, что азербайджанская молодежь разоблачает политику Армении во всем мире.

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