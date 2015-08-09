Али Гасанов: Вопросы в связи с кончиной Расима Алиева взяты под особый контроль

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сделал заявление в связи с кончиной сотрудника сайта Ann.az Расима Алиева.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сообщил, что вопросы в связи с кончиной сотрудника сайта Ann.az Расима Алиева взяты под особый контроль и серьезно изучаются руководством Генеральной Прокуратуры и Министерством внутренних дел.

"Общественность будет дополнительно проинформирована о причинах произошедшего, выявлении полного круга участников и по другим вопросам. Наряду с этим, считаем недопустимым попытки некоторых информационных ресурсов истолковывать случившееся в различных направлениях, не дожидаясь сообщения соответствующих государственных органов. Рекомендуем дожидаться результатов объективного исследования", - сказал Али Гасанов.