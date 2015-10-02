​Али Гасанов: Блог не является медиа органом

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Происходящие в соцсетях процессы являются серьезным вопросом. Иногда некоторые создают блоги и высказывают там свои мысли. Ведь блоги не являются медиа органом... Иногда блоггеры привлекаются к следствию за хулиганство. Международные организации же распространяют информацию об аресте блоггеров и этим подстрекают некоторых к началу кампании против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, управлять соцсетью очень сложно: "Соцсетью даже не могут управлять ее создатели. Иногда в соцсетях открывают ложные профили от имени знаменитостей. Предотвратить это пока не удается".

А.Гаснов отметил, что интернет медиа нужно отличать от социальных медиа: "Это совершенно разные вещи".