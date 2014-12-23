​Али Ахмедов: "Выборы прошли очень успешно, не было допущено никаких нарушений закона"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня на муниципальных выборах в Азербайджане от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) принял участие 16760 кандидатов. Из них 4400 человек со стороны партии, а 3356 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке".

Как передает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя ПЕА, исполнительный секретарь, заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, это, говорит о том, что в стране ресурсов у ПЕА больше, чем у других: "Сегодня партия очень активно приняла участие в муниципальных выборах, во всех муниципалитетах были выдвинуты свои кандидаты. В целом в стране более 40% выдвинутых кандидатов, были кандидатами от ПЕА".

А.Ахмедов отметил, что выборы состоялись и он возлагает большие надежды на итоги партийных выборов:

"Главный ресурс выборов, на который мы ссылаемся, дает нам надежду. Выборы прошли очень успешно, не было допущено никаких нарушений закона. Наши наблюдатели пристально следили за процессом голосования и с их стороны к нам не поступало никакой информации о правонарушениях".