Али Ахмедов: Суть Али Инсанова – ложь, лицемерие и предательство

"Интервью, которое дал прессе Али Инсанов, вышедший на свободу согласно распоряжению о помиловании, подписанному президентом Азербайджана, создают полное представление о его сути: ложь, лицемерие и предательство. То, что он предал путь общенационального лидера Гейдара Алиева, известно давно. Во вчерашнем интервью "Голосу Америки" предательство Али Инсанова проявилось в новой форме и на новом уровне. Экс-министр сейчас пытается представить себя и утвердиться как сепаратистский армянский идеолог. Это не что иное, как национальное предательство".

Как сообщает Report, об этом в статье на своей странице в facebook написал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Далее в статье А.Ахмедов пишет: "Другая характерная черта Али Инсанова - лицемерие, может вызвать зависть даже у самых лицемерных людей. Назвать "диктатурой" власти, на которые он работал более 10 лет как министр, не вмещается ни в какую логику, человечность".

Вице-премьер Али Ахмедов также отмечает: "В период пребывания Али Инсанова в заключении Азербайджан невиданно изменился, стал красивее, современнее. Люди сейчас живут лучше. Азербайджанский народ высоко ценит стабильность, безопасность, развитие в стране".