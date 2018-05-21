Али Ахмедов: Перед нами стоит важная задача по обеспечению молодежи достойной работой

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Перед правительством Азербайджана стоит важная задача по обеспечению достойной работой более миллиона человек, ставших вынужденными переселенцами в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал на конференции на тему "Пропаганда устойчивого развития и достойного труда на пути к Целям устойчивого развития".

Он напомнил, что в результате нагорно-карабахского конфликта азербайджанцы подверглись этнической чистке: "Люди покинули свои родные земли. Вы сами знаете, насколько значима задача обеспечить достойной работой более миллионов граждан, переселенных с родных земель".

По словам А.Ахмедова, 46% населения Азербайджана составляют лица в возрасте до 29 лет:

"Перед правительством стоит важная задача по обеспечению этой молодежи достойной работой".

Он отметил, что в ближайшие годы будут предприниматься более эффективные шаги по обеспечению азербайджанских граждан более качественным, достойным трудом.