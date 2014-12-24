Али Ахмедов: Осуществляемая президентом Ильхамом Алиевым политика ведет страну к развитию

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) провели мероприятие на тему "10 лет развития - 2004-2014".

Как сообщает Report, в своем выступлении зампред ПЕА, исполнительный секретарь, заместитель премьер-министра Али Ахмедов сказал, что мероприятие совпало со знаменательным днем, днем рождения президента страны Ильхама Алиева: "Я поздравляю председателя нашей партии, президента Ильхама Алиева, желаю ему крепкого здоровья. За эти годы жизнь людей изменилась. За время руководства Ильхамом Алиевым страной Азербайджан достиг больших успехов. За короткие 10 лет в экономике страны наблюдается заметный рост. Улучшился не только уровень жизни людей, изменился и образ их мышления".

По словам А.Ахмедова, прогресс ощущается не только внутри страны, но и на международной арене: "Грандиозное развитие Азербайджана положительно сказывается и на международной влиятельности страны. Азербайджан представлен в такой важной организации, как ООН. Страна обладает влиянием и в региональной плоскости, в прямом смысле слова обладает серьезным региональным значением. Осуществляемая президентом Ильхамом Алиевым политика ведет страну к развитию, ощущение этого вызывает чувство гордости".

Затем, выступивший министр экономического развития Шахин Мустафаев поздравил главу государства и проинформировал о работах, проделанных министерством за время президентства Ильхама Алиева.