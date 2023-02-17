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Агентство интеллектуальной собственности подготовило план мероприятий в связи с "Годом Гейдара Алиева"

Агентство интеллектуальной собственности подготовило план мероприятий в связи с "Годом Гейдара Алиева" В рамках "Плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане ”Годом Гейдара Алиева” Агентством интеллектуальной собственности подготовлен календарный план мероприятий.
Внутренняя политика
17 февраля 2023 г. 15:25
Агентство интеллектуальной собственности подготовило план мероприятий в связи с Годом Гейдара Алиева
Гейдар Алиев

В рамках "Плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане ”Годом Гейдара Алиева” Агентством интеллектуальной собственности подготовлен календарный план мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с календарным планом предусмотрен ряд мероприятий, связанных с жизнью и деятельностью великого лидера.

Агентство выпустило книгу под названием ”Гейдар Алиев является автором и основателем системы интеллектуальной собственности Азербайджана".

Агентством также предусмотрена реализация различных мер по доведению до общественности вклада общенационального лидера в развитие этой сферы.

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Версия на азербайджанском языке Əqli Mülkiyyət Agentliyi “Heydər Əliyev ili” ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlayıb

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