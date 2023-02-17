Агентство интеллектуальной собственности подготовило план мероприятий в связи с "Годом Гейдара Алиева"

В рамках "Плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане ”Годом Гейдара Алиева” Агентством интеллектуальной собственности подготовлен календарный план мероприятий.

В рамках "Плана мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджане ”Годом Гейдара Алиева” Агентством интеллектуальной собственности подготовлен календарный план мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с календарным планом предусмотрен ряд мероприятий, связанных с жизнью и деятельностью великого лидера.

Агентство выпустило книгу под названием ”Гейдар Алиев является автором и основателем системы интеллектуальной собственности Азербайджана".

Агентством также предусмотрена реализация различных мер по доведению до общественности вклада общенационального лидера в развитие этой сферы.