Французский депутат: Пекрес прекрасно знала, что визит в Карабах приведет к дипломатическому кризису

"Визит в Карабах не может осуществляться без согласия властей Азербайджана. Кандидат Пекрес прекрасно знала, что этот тайный визит приведет к дипломатическому кризису”.

"Визит в Карабах не может осуществляться без согласия властей Азербайджана. Кандидат Пекрес прекрасно знала, что этот тайный визит приведет к дипломатическому кризису”.

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции (ADA).

Президент ADA, депутат Жером Ламбер осудил недавние заявления кандидата в президенты Валери Пекрес о якобы озвученных президентом Азербайджана “угрозах”.

В заявлении Жером Ламбер отмечает, что, президент Азербайджана напомнил о нормах и принципах международного права, когда речь шла о нарушении международно признанных национальных границ суверенной страны.

В заявлении содержится призыв к кандидату в президенты Франции Пекрес уважать международное право.