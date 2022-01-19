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Французский депутат: Пекрес прекрасно знала, что визит в Карабах приведет к дипломатическому кризису

Французский депутат: Пекрес прекрасно знала, что визит в Карабах приведет к дипломатическому кризису "Визит в Карабах не может осуществляться без согласия властей Азербайджана. Кандидат Пекрес прекрасно знала, что этот тайный визит приведет к дипломатическому кризису”.
Внешняя политика
19 января 2022 г. 20:21
Французский депутат: Пекрес прекрасно знала, что визит в Карабах приведет к дипломатическому кризису

"Визит в Карабах не может осуществляться без согласия властей Азербайджана. Кандидат Пекрес прекрасно знала, что этот тайный визит приведет к дипломатическому кризису”.

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции (ADA).

Президент ADA, депутат Жером Ламбер осудил недавние заявления кандидата в президенты Валери Пекрес о якобы озвученных президентом Азербайджана “угрозах”.

В заявлении Жером Ламбер отмечает, что, президент Азербайджана напомнил о нормах и принципах международного права, когда речь шла о нарушении международно признанных национальных границ суверенной страны.

В заявлении содержится призыв к кандидату в президенты Франции Пекрес уважать международное право.

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Версия на английском языке MP urges French presidential candidate to respect for Azerbaijani laws
Версия на азербайджанском языке Fransalı deputat: "Pekres yaxşı bilirdi ki, Qarabağa gizli səfər diplomatik böhrana səbəb olacaq"

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