Комшич возглавит делегацию БиГ на XIII Глобальном Бакинском форуме
Внешняя политика
- 25 февраля, 2026
- 17:29
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет в столице Азербайджана 12–14 марта.
Об этом балканскому бюро Report сообщил посол Азербайджана в Сараево Вилаят Гулиев.
По словам дипломата, Комшич прибудет в Баку с визитом 11 марта. В рамках поездки он примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, а также проведет двусторонние встречи с официальными лицами.
Напомним, XIII Глобальный Бакинский форум, организатором которого выступает Центр Низами Гянджеви, в этом году планирует принять более 400 иностранных гостей.
