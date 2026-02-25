Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Комшич возглавит делегацию БиГ на XIII Глобальном Бакинском форуме

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 17:29
    Комшич возглавит делегацию БиГ на XIII Глобальном Бакинском форуме

    Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет в столице Азербайджана 12–14 марта.

    Об этом балканскому бюро Report сообщил посол Азербайджана в Сараево Вилаят Гулиев.

    По словам дипломата, Комшич прибудет в Баку с визитом 11 марта. В рамках поездки он примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, а также проведет двусторонние встречи с официальными лицами.

    Напомним, XIII Глобальный Бакинский форум, организатором которого выступает Центр Низами Гянджеви, в этом году планирует принять более 400 иностранных гостей.

