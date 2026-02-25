Комшич возглавит делегацию БиГ на XIII Глобальном Бакинском форуме

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет в столице Азербайджана 12–14 марта.

Об этом балканскому бюро Report сообщил посол Азербайджана в Сараево Вилаят Гулиев.

По словам дипломата, Комшич прибудет в Баку с визитом 11 марта. В рамках поездки он примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, а также проведет двусторонние встречи с официальными лицами.

Напомним, XIII Глобальный Бакинский форум, организатором которого выступает Центр Низами Гянджеви, в этом году планирует принять более 400 иностранных гостей.