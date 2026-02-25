Jelko Komşiç XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək üçün Bakıya gələcək
Xarici siyasət
- 25 fevral, 2026
- 17:05
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədri Jelko Komşiç (Željko Komšić) Azərbaycana səfər edəcək.
Bunu "Report"un Balkan bürosuna açıqlamasında Azərbaycanın bu ölkədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyev bildirib.
Diplomat qeyd edib ki, Jelko Komşiçin səfəri martın 11-də baş tutacaq.
Səfər çərçivəsində Rəyasət Heyətinin sədri 12-14 mart tarixlərində Bakıda keçiriləcək XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək.
