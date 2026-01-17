Определены даты проведения XIII Глобального Бакинского форума
Внешняя политика
- 17 января, 2026
- 11:27
XIII Глобальный Бакинский форум пройдет 12-14 марта 2026 года.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на Центр Низами Гянджеви.
Согласно информации, в нем примут участие более 400 иностранных гостей.
