XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub
Xarici siyasət
- 17 yanvar, 2026
- 11:32
XIII Qlobal Bakı Forumu cari il martın 12-14-də keçiriləcək.
"Report" bu barədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, tədbirdə 400-dən çox xarici qonağın iştirakı gözlənilir.
