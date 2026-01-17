İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Xarici siyasət
    • 17 yanvar, 2026
    • 11:32
    XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

    XIII Qlobal Bakı Forumu cari il martın 12-14-də keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tədbirdə 400-dən çox xarici qonağın iştirakı gözlənilir.

    Nizami Gəncəvi Mərkəzi XIII Qlobal Bakı Forumu tədbir
    Определены даты проведения XIII Глобального Бакинского форума
    13th Global Baku Forum to be held on March 12–14

    Son xəbərlər

    12:23

    Qazaxıstan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib

    Digər ölkələr
    12:18

    Türkiyəli deputat: Azərbaycan Türk dünyasının birliyinin güclənməsində lokomotiv rolunu oynayır

    Xarici siyasət
    12:14
    Foto

    Anar Quliyev qlobal mənzil böhranının həllinə dair Azərbaycanın təcrübəsini bölüşüb

    İnfrastruktur
    12:07

    Metronun "20 Yanvar" stansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

    Hadisə
    12:01

    İtaliya klubunun prezidenti vəfat edib

    Futbol
    11:52

    Ötən gün axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:32

    XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Xarici siyasət
    11:19

    Pakistan Hindistanın Cammu və Kəşmirdəki məscidlərlə bağlı siyasətini pisləyib

    Digər ölkələr
    11:11

    Bernard Lippert: "Qarabağ"ın bu büdcə və heyətlə Çempionlar Liqasındakı nəticələri inanılmazdır" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti