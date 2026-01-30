UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
- 30 yanvar, 2026
- 15:26
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, püşkatma mərasimi UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında keçirilib.
Pley-off-da aşağıdakı cütlər üz-üzə gələcək:
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Nyukasl" (İngiltərə)
"Monako" (Fransa) - PSJ (Fransa)
"Qalatasaray" (Türkiyə) -"Yuventus" (İtaliya)
"Benfika" (Portuqaliya) - "Real" (İspaniya)
"Budyo-Qlimt" (Norveç) - "İnter" (İtaliya)
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya)
"Brügge" (Belçika) - "Atletiko" (İspaniya)
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya)
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin oyunları fevralın 17-18-i və 24-25-də keçiriləcək.
Fevralın 27-də 1/8 final, 1/4 final və yarımfinal mərhələlərinin püşkü atılacaq. 10-11 və 17-18 martda 1/8 final, 7-8 və 14-15 apreldə isə 1/4 final oyunları keçiriləcək. Yarımfinal qarşılaşmaları 28-29 aprel və 5-6 mayda baş tutacaq.
Mövsümün final matçı mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçiriləcək.