Желка Цвиянович: Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами

Желка Цвиянович: Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами

Мы решили открыть сегодня новую страницу нашего сотрудничества и приступить к более плодотворному взаимодействию.

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Мы решили открыть сегодня новую страницу нашего сотрудничества и приступить к более плодотворному взаимодействию. Как сообщает Report, об этом заявила председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович 13 апреля в Сараево в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отметив, что Азербайджан всегда был рядом с Боснией и Герцеговиной в трудное время, Желка Цвиянович сказала: "Пользуясь случаем, выражаю признательность господину Президенту Алиеву и вашей стране за помощь, оказанную во время наводнения, произошедшего в нашей стране в 2014 году. Наш народ столкнулся с большими трудностями, и Азербайджан в то время был рядом с нами. Позднее, в период пандемии коронавируса, Азербайджан вновь оказал нам помощь. В течение всего этого времени Азербайджан реализовал в нескольких наших городах важные, необходимые инфраструктурные проекты. Был создан медицинский центр в городе Баня-Лука, заложен парк дружбы в городе Сараево. В то же время в Сараево было создано медицинское учреждение. Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Željka Cvijanović: Azerbaijan has always been by our side whenever there were difficulties in our country