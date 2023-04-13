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Желка Цвиянович: Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами

Желка Цвиянович: Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами Мы решили открыть сегодня новую страницу нашего сотрудничества и приступить к более плодотворному взаимодействию.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 19:53
Желка Цвиянович: Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами

Мы решили открыть сегодня новую страницу нашего сотрудничества и приступить к более плодотворному взаимодействию.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович 13 апреля в Сараево в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что Азербайджан всегда был рядом с Боснией и Герцеговиной в трудное время, Желка Цвиянович сказала: "Пользуясь случаем, выражаю признательность господину Президенту Алиеву и вашей стране за помощь, оказанную во время наводнения, произошедшего в нашей стране в 2014 году. Наш народ столкнулся с большими трудностями, и Азербайджан в то время был рядом с нами. Позднее, в период пандемии коронавируса, Азербайджан вновь оказал нам помощь. В течение всего этого времени Азербайджан реализовал в нескольких наших городах важные, необходимые инфраструктурные проекты. Был создан медицинский центр в городе Баня-Лука, заложен парк дружбы в городе Сараево. В то же время в Сараево было создано медицинское учреждение. Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами".

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Версия на английском языке Željka Cvijanović: Azerbaijan has always been by our side whenever there were difficulties in our country
Версия на азербайджанском языке Jelka Tsviyanoviç: "Ölkəmizdə hər hansı çətinlik baş verən vaxtda Azərbaycan hər zaman bizim yanımızda olub"

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