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Заявление МИД Азербайджана в связи с 35-й годовщиной катастрофы в Чернобыле

Заявление МИД Азербайджана в связи с 35-й годовщиной катастрофы в Чернобыле Азербайджан активно участвовал в ликвидации последствий аварии
Внешняя политика
26 апреля 2021 г. 10:43
Заявление МИД Азербайджана в связи с 35-й годовщиной катастрофы в Чернобыле

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 35-летей годовщиной и Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"По случаю 35-го Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе мы выражаем солидарность со странами, а также со всеми людьми, пострадавшими от этой трагедии.

Ядерная авария в Чернобыле, недалеко от Припяти на севере Украины, в 1986 году стала гуманитарной трагедией огромных масштабов. В результате взрыва в атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных материалов, что привело к загрязнению в той или иной степени в Украине, Беларуси и России. Это была одна из самых серьезных ядерных аварий, в результате которой несколько сотен тысяч человек подверглись радиационному воздействию высокого уровня и около 350 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, расположенные на загрязненных территориях. 31 человек погиб сразу, от 4 000 до 27 000 человек умерли в результате радиационного облучения. Многие люди, проживавшие за сотни километров от места взрыва, после катастрофы заболели из-за радиации.

Азербайджан, наряду с некоторыми другими странами, активно участвовал в ликвидации последствий аварии, немедленно отправив в этот район более 7 000 спасателей и другой персонал. В Азербайджане временно приняли около 7 000 человек, пострадавших в результате аварии, и предоставили им необходимую реабилитацию и лечение. Азербайджан понес огромные человеческие потери, около 5 000 человек в настоящее время страдают от последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Азербайджане. С тех пор и по сей день скончались примерно 2 000 граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Чернобыльская авария оказала глубокое влияние на атомную промышленность, что привело к расширению сотрудничества в области безопасности и принятию новых правовых инструментов. Что наиболее важно, авария привлекла внимание всего мира к безопасности и важности человеческих и организационных факторов в достижении этих изменений. Далеко идущие последствия этой катастрофы доказали, что безопасность атомных электростанций должна касаться не только государств, в которых они расположены, но и соседних стран, которые могут быть затронуты потенциальными рисками.

В этом контексте риски, связанные с Мецаморской АЭС в Армении, должны быть тщательно рассмотрены международным сообществом. Эта АЭС была построена в 1976-1980 годах по аналогичной технологии, применявшейся в Чернобыле, и расположена в сейсмически активной зоне. Сочетание устаревших технологий и местоположения ставит Мецамор в ряд самых опасных атомных станций в мире. Несмотря на постоянные предупреждения различных международных организаций о том, что объект "представляет опасность для всего региона", Армения продолжает эксплуатировать Мецаморскую АЭС после истечения срока ее эксплуатации.

В 2020 году Европейский Союз еще раз призвал Армению закрыть АЭС, заявив, что АЭС "не может быть модернизирована для полного соответствия международно признанным стандартам ядерной безопасности, и поэтому требует скорейшего закрытия и безопасного вывода из эксплуатации".

Использование устаревших технологий и несоблюдение инструкций по технике безопасности во время эксплуатации Мецаморской АЭС создает серьезные экологические проблемы для всего региона.

Кроме того, неоднократные инциденты с контрабандой ядерных материалов, таких как высокообогащенный уран, вызывают дополнительную озабоченность в отношении надлежащей физической защиты завода и его ядерных материалов.

В этот памятный день мы призываем все соответствующие международные организации, институты гражданского общества, занимающиеся вопросами ядерной безопасности и окружающей среды, а также страны региона повысить осведомленность общественности о предотвращении потенциальной катастрофы и мобилизовать свои усилия по закрытию Мецаморской АЭС".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA issues statement on 35th anniversary of Chernobyl disaster
Версия на азербайджанском языке XİN Çernobıl fəlakətinin 35-ci ildönümü ilə əlaqədar açıqlama yayıb

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