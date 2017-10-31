Завершился визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября завершился визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.