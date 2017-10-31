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    Завершился визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября завершился визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

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