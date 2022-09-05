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Завершается дипмиссия посла Франции в Азербайджане

Завершается дипмиссия посла Франции в Азербайджане 5 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Азербайджане Закари Гросса по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.
Внешняя политика
5 сентября 2022 г. 20:08
Завершается дипмиссия посла Франции в Азербайджане

5 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Азербайджане Закари Гросса по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов коснулся усилий посла Закари Гросса в направлении развития двусторонних отношений, его профессионального подхода и поддержки французской стороны в разминировании деоккупированных территорий.

Посол Закари Гросс подчеркнул важность сотрудничества двух стран в экономической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах и отметил наличие возможностей для продвижения двусторонней повестки во многих областях.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, региональные усилия по миростроительству и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Закари Гроссу успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке ФотоDiplomatic mission of French Ambassador to Azerbaijan ends
Версия на азербайджанском языке ФотоFransa səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatır

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