США передали Азербайджану еще двух собак-миноискателей

В Азербайджан доставлены две из шести собак-саперов, переданных США.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства США в Азербайджане в соцсети "Х".

"Сегодня мы с Данусей имели честь встретить в аэропорту четвероногих героев - Берту и Дума, двух из шести собак-саперов, прибывших для усиления команды Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Эти смелые собаки из агентства Marshall, вместе с их преданными тренерами из США и Азербайджана, выполняют важнейшую задачу по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, помогая обеспечивать безопасность жителей Азербайджана", - сказал посол США Марк Либби.