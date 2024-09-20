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Сабина Алиева рассказала о важности борьбы с минной угрозой на конференции Европейской сети детских омбудсменов

Сабина Алиева рассказала о важности борьбы с минной угрозой на конференции Европейской сети детских омбудсменов
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 16:41
Сабина Алиева рассказала о важности борьбы с минной угрозой на конференции Европейской сети детских омбудсменов

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в 28-й ежегодной конференции Европейской сети омбудсменов по правам детей (ENOC), организованной в Хельсинки, Финляндия.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В рамках мероприятия на тему "Защита прав детей, находящихся на альтернативном попечении" омбудсмен С.Алиева предоставила подробную информацию о деятельности в области защиты прав детей в Азербайджане.

Она рассказала о серии просветительских мероприятий, встречах с детьми из уязвимых групп населения, проведенных мониторингах, а также об инициативах по совершенствованию законодательства.

Омбудсмен отметила, что установленные Арменией мины продолжают создавать серьезную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц, включая детей, и их возвращению в родные дома. С.Алиева обратила внимание участников конференции на то, что среди жертв мин есть и дети, и подчеркнула важность принятия решительных шагов в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman beynəlxalq konfransda uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülən işlərdən danışıb

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