Сабина Алиева рассказала о важности борьбы с минной угрозой на конференции Европейской сети детских омбудсменов

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в 28-й ежегодной конференции Европейской сети омбудсменов по правам детей (ENOC), организованной в Хельсинки, Финляндия.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В рамках мероприятия на тему "Защита прав детей, находящихся на альтернативном попечении" омбудсмен С.Алиева предоставила подробную информацию о деятельности в области защиты прав детей в Азербайджане.

Она рассказала о серии просветительских мероприятий, встречах с детьми из уязвимых групп населения, проведенных мониторингах, а также об инициативах по совершенствованию законодательства.

Омбудсмен отметила, что установленные Арменией мины продолжают создавать серьезную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц, включая детей, и их возвращению в родные дома. С.Алиева обратила внимание участников конференции на то, что среди жертв мин есть и дети, и подчеркнула важность принятия решительных шагов в этом направлении.