Первый вице-премьер Азербайджан принял участие в заседании Экономического Совета СНГ

Азербайджан принял участие в 103-ем заседании Экономического совета СНГ в Москве 20 сентября.

Азербайджан принял участие в 103-ем заседании Экономического совета СНГ в Москве 20 сентября.

Как сообщает российское бюро Report, делегацию Азербайджана на этом мероприятия возглавлял первый вице-премьер Ягуб Эйюбов.

Членами Экономического совета на заседании принято решение, касающееся дальнейшей организации обмена пространственными данными открытого пользования для наполнения Геопортала СНГ.

Также на заседании его участники рассмотрели проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования.

По мимо этого ими рассмотрены: проект Меморандума о сотрудничестве государств – участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса, направленный на расширение и углубление межгосударственного сотрудничества в области цифровой трансформации транспортного комплекса стран Содружества, и прежде всего, на создание необходимых и достаточных условий для институциональных и инфраструктурных преобразований для построения цифровой транспортной инфраструктуры.

Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести 29 ноября текущего года.