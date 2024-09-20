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Первый вице-премьер Азербайджан принял участие в заседании Экономического Совета СНГ

Первый вице-премьер Азербайджан принял участие в заседании Экономического Совета СНГ Азербайджан принял участие в 103-ем заседании Экономического совета СНГ в Москве 20 сентября.
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 14:53
Первый вице-премьер Азербайджан принял участие в заседании Экономического Совета СНГ

Азербайджан принял участие в 103-ем заседании Экономического совета СНГ в Москве 20 сентября.

Как сообщает российское бюро Report, делегацию Азербайджана на этом мероприятия возглавлял первый вице-премьер Ягуб Эйюбов.

Членами Экономического совета на заседании принято решение, касающееся дальнейшей организации обмена пространственными данными открытого пользования для наполнения Геопортала СНГ.

Также на заседании его участники рассмотрели проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования.

По мимо этого ими рассмотрены: проект Меморандума о сотрудничестве государств – участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса, направленный на расширение и углубление межгосударственного сотрудничества в области цифровой трансформации транспортного комплекса стран Содружества, и прежде всего, на создание необходимых и достаточных условий для институциональных и инфраструктурных преобразований для построения цифровой транспортной инфраструктуры.

Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести 29 ноября текущего года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazirin I müavini MDB İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edib

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