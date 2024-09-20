Исполнительный директор: Проблема колониализма и неоколониализма остается в центре внимания БИГ

Бакинская инициативная группа (БИГ) рассматривает возможность проведения очередного мероприятия в рамках 142-ой Сессии Совета по Правам Человека ООН, посвященного теме колониализма и неоколониализма.

Бакинская инициативная группа (БИГ) рассматривает возможность проведения очередного мероприятия в рамках 142-ой Сессии Совета по Правам Человека ООН, посвященного теме колониализма и неоколониализма.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.

Аббас Аббасов отметил, что до сих пор в ООН организацией было проведено четыре международных конференций, и в течение текущего года БИГ планирует продолжить свою деятельность в этом направлении.

"Мы провели в общем четыре международных конференций в ООН, и в течение 2024 года планируем продолжить эту деятельность. В июне текущего года мы провели очередную международную конференцию в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН во время основных сессий "Специального Комитета ООН по Деколонизации С-24". Также, в прошлом году мы провели одну из международных конференций в Женевской штаб-квартире ООН, в день принятия "Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам" 14-го декабря, в этой конференции приняли участие представители 11 колонизированных регионов.

Проблема колониализма и неоколониализма остается в центре нашего внимания, и мы рассматриваем возможность проведения очередного мероприятия в рамках 142-ой Сессии Совета по Правам Человека ООН, посвященного данной теме. Также, хотелось бы отметить, что 22-23 сентября в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН состоится Саммит Будущего (Summit of the Future). С поддержкой "Агентства государственной поддержки НПО" сегодня я вылетаю в Нью-Йорк для участия в саммите и планирую провести ряд встреч в рамках саммита с представителями колонизированных регионов", - сказал он.

Исполнительный директор также подчеркнул, что на островных территориях наблюдаются последствия климатических изменений и БИГ рассматривает несправедливое отношение к климатическим вопросам как результат колониального подхода к управлению этими регионами.

"БИГ организует мероприятие в рамках конференции [COP29], чтобы акцентировать внимание на этой проблеме и привлечь поддержку мирового сообщества для борьбы с климатическими вызовами на колонизированных территориях", - подчеркнул он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.