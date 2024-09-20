ОЗА требует от Конгресса США отказаться от предвзятой политики в отношении Азербайджана

Община Западного Азербайджана требует от Конгресса США отказаться от политики дискриминации и провокаций в отношении азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Община выражает глубокую обеспокоенность в связи со слушаниями "Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха", проведенными 19 сентября в Комиссии по правам человека Тома Лантоса в Конгрессе США.

"Обвинения, прозвучавшие в адрес Азербайджана во время этих слушаний, являются очередным проявлением неуважения к территориальной целостности и суверенитету нашей страны и дискриминации в отношении азербайджанцев. Мы осуждаем безразличие Конгресса США к грубому нарушению прав азербайджанцев со стороны Армении, в том числе к изгнанию около 800 тысяч азербайджанцев из родных мест в результате оккупации азербайджанских территорий, продолжавшейся почти 30 лет, и созданию препятствий для их возвращения", - говорится в тексте заявления.