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В Неделе высокого уровня ООН примут участие лидеры 150 государств

В Неделе высокого уровня ООН примут участие лидеры 150 государств В Нью-Йорке продолжается подготовка к Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 21:28
В Неделе высокого уровня ООН примут участие лидеры 150 государств

В Нью-Йорке продолжается подготовка к Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает американское бюро Report, на Манхэттене, где пройдет 79-я сессия Генассамблеи ООН, усилены меры безопасности, а службы здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке переведены на усиленный режим работы.

Неделя начнется 22 сентября, в первые два дня (22-23 сентября) состоится встреча "Саммит будущего".

Ожидается, что на встрече 150 из 193 стран-членов ООН будут представлены на уровне глав государств и премьер-министров, остальные - на уровне министров иностранных дел.

На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи будут рассмотрены пути укрепления глобального сотрудничества и эффективной адаптации к современным вызовам, цели устойчивого развития, направленные на содействие прогрессу человечества во всем мире, предотвращение применения ядерного оружия и солидарность мировых держав. На этом фоне официальные встречи будут сосредоточены на актуальных вопросах, таких как продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, войны в Украине и Судане.

Азербайджан на сессии будет представлять делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. В неделе высокого уровня также примет участие делегация под руководством назначенного президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева. В течение недели будет обсуждаться подготовка Азербайджана к COP29 и другие вопросы.

Неделя высокого уровня завершится 30 сентября.

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